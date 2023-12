DBS Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "DBS Group":

Die Aktie von Dbs wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,07 bewertet, was 4 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (8,39). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit sechs Tagen im grünen Bereich und keiner Aufzeichnung von negativen Diskussionen. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral an insgesamt vier Tagen und verstärkt positiv in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund statistischer Auswertungen basierend auf historischen Datenmengen gab es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Dbs mit einer Rendite von -0,75 Prozent mehr als 6 Prozent darüber. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 0,44 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Dbs mit 1,19 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung führt dies zu einem "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Dbs liegt aktuell bei 59,91 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Dbs überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Dbs-Aktie damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

