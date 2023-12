DBS Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung bezüglich der Aktie von Dbs gegeben hat. Daher wird die Aktie von uns mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Dbs auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher von uns auf dieser Stufe ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich zum Sektor "Finanzen" zeigt sich, dass die Rendite der Aktie von Dbs mit -0,75 Prozent mehr als 8 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Handelsbanken"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 0,56 Prozent liegt Dbs jedoch mit 1,31 Prozent darunter. Aufgrund der guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält Dbs daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Dbs als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 13,22, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für 25 Tage mit einem Wert von 44,96 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Dbs-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt zeigen nur geringfügige Abweichungen vom letzten Schlusskurs, was zu dieser Einstufung führt.

