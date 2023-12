DBS Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "DBS Group":

Die Stimmung der Anleger für die Aktien von Dbs ist in den sozialen Medien überwiegend positiv. In den letzten zwei Wochen wurden an sechs Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren überwiegend positive Themen zu verzeichnen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Allerdings haben tiefgehende Analysen ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Dbs in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -0,75 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche bedeutet dies eine Underperformance von -0,94 Prozent. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Dbs jedoch 7,17 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem positiven Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 31,53 SGD der Dbs-Aktie um -2,95 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". In Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Sentiment-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Dbs in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für Dbs gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.