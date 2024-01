DBS Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "DBS Group":

Der Aktienkurs der Dbs hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,63 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 2,69 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass die Dbs eine Outperformance von +2,94 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im "Finanzen"-Sektor wurde eine mittlere Rendite von -7,25 Prozent verzeichnet, wobei die Dbs 12,88 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Dbs mittlerweile auf 32,53 SGD, während die Aktie selbst einen Kurs von 32,85 SGD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +0,98 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 32,32 SGD, wodurch die Aktie mit +1,64 Prozent Abstand ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt die Gesamtnote "Neutral".

Das Sentiment und Buzz rund um die Aktie werden sowohl durch Analysen aus Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Dabei zeigte die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Dbs blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils an insgesamt drei Tagen neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Dbs unterhalten. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen gab. Konkret handelte es sich um 6 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.