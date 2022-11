Die DBN Group gibt ihr Debüt auf der führenden internationalen Viehzuchtmesse

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) -Die DBN Group, ein führendes Hightech-Agrarunternehmen, hat mit ihrer erstmaligen Teilnahme an einer internationalen Branchenveranstaltung außerhalb Chinas auf der internationalen Bühne für Aufsehen gesorgt.Die Beijing DBN Technology Group Co., Ltd. nahm nach einer vierjährigen Unterbrechung infolge der COVID-19-Epidemie an der EuroTier Hannover International Livestock Show teil, der weltweit wichtigsten Viehzuchtmesse, die von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) ausgerichtet wurde. Die Veranstaltung, die normalerweise alle zwei Jahre stattfindet, wurde diesmal vom 15. bis 18. November auf dem Messegelände Hannover abgehalten.In diesem Jahr waren alle 16 Ausstellungshallen geöffnet, und mehr als 1.800 Unternehmen aus 56 Ländern der Welt nahmen an der Ausstellung teil.Während der Messe gab DBN die offizielle Gründung seines regionalen Hauptsitzes in Europa, in den Niederlanden, bekannt. Zu den Delegierten des Unternehmens bei der Veranstaltung gehörten Herr Dr. Zhao Yarong, der Senior Vice President der Gruppe und Präsident des Zhaofeng Hua Research Institute, und Frau Fan Lihui, Vice President der Gruppe, sowie führende Mitglieder des Auslandsgeschäfts und Vertreter verschiedener Branchen.„Nach fast 30 Jahren harter Arbeit wird die chinesische Agrarindustrie global und gewinnt im Ausland immer mehr an Anerkennung", kommentierte Dr. Zhao.Unter dem Motto „Innovationen für ein besseres Leben" präsentierte die DBN Group ihre innovativen Errungenschaften in den Bereichen Tiernahrung und Impfstoffe und enthüllte gleichzeitig Details zu den großen Plänen des Unternehmens für die Zukunft auf den Überseemärkten. Die DBN Group nutzte die Veranstaltung für einen umfassenden und intensiven Austausch mit ihren internationalen Kollegen und diskutierte über mögliche Kooperationen, insbesondere in den Bereichen Tierzucht und Gesundheitswesen.Weltweit führende Unternehmen aus den Bereichen Agrartechnologie, Tierzucht und Pflanzenernährung gratulierten der DBN zu ihrer erstmaligen Teilnahme an der Messe, darunter Royal DSM, Taigao Nutrition Technology, Hamlet Protein, Royal GD und Hendrix Genetics.Die DBN Group hat sich zum Ziel gesetzt, sich bis zum Jahr 2035 in ein globales Agrarunternehmen zu verwandeln, das auf den Märkten rund um den Globus konkurriert, um seinen internationalen Einfluss zu stärken und gleichzeitig den Bekanntheitsgrad der Marke DBN zu erhöhen. Das Unternehmen wird seinen Status als bedeutender internationaler Arbeitgeber festigen, der in der Lage ist, Top-Talente aus der ganzen Welt anzuziehen. Gleichzeitig wird es seine Bemühungen verdoppeln, offizielle Geschäftsbeziehungen mit internationalen Unternehmen auf der ganzen Welt aufzubauen und Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu verfolgen.Weitere Informationen zur DBN finden Sie auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/beijing-dbn-technology-group-co-ltd/), Facebook/Meta (https://www.facebook.com/profile.php?id=100086404846103), Instagram (https://www.instagram.com/explore/tags/cropbreeding/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCE9_o2q08NZny1FUegZo_pA) und Twitter (https://twitter.com/BeijingDBNGroup).Informationen zur DBN GroupSeit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat die Beijing DBN Technology Group Co., Ltd. unermüdlich daran gearbeitet, ihren Ruf als zuverlässiger Hersteller von Futtermitteln und Saatgut zu entwickeln und zu erhalten. Mit rund 16.000 Mitarbeitern weltweit und einer Jahresproduktion von über 3,5 Millionen Tonnen Futtermitteln ist das Unternehmen einer der größten Futtermittelhersteller Chinas. Mit Innovation und Fortschritt hat die Gruppe in den letzten Jahren den internationalen Markt ins Visier genommen. Das Unternehmen hat vier regionale Hauptsitze in China, Brasilien, Singapur und den Niederlanden eingerichtet.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1952361/1.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1952362/2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-dbn-group-gibt-ihr-debut-auf-der-fuhrenden-internationalen-viehzuchtmesse-301685425.htmlPressekontakt:Roman Yan,yanyujun@dbn.com.cnOriginal-Content von: DBN Group, übermittelt durch news aktuell