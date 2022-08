DAX startet ohne klare Richtung - Ölpreis stabilisiert sich

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Freitag ohne klare Richtung in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index nach einem Auf und Ab in den roten und grünen Bereich mit rund 13.670 Punkten berechnet und damit 0,05 Prozent über Vortagesschluss. Dabei hatte es aus Asien wieder klar positive Vorgaben aus der Nacht gegeben: Der Nikkei-Index hatte zugelegt und mit einem Stand von 28.175,87 Punkten geschlossen (+0,87 Prozent).

Der Ölpreis stabilisierte sich nach dem Absturz etwas: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 94,73 US-Dollar, das waren 61 Cent oder 0,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,0232 US-Dollar (-0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9773 Euro zu haben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur