DAX startet freundlich - FMC vorn

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst Kursgewinne verzeichnet und damit den Erholungskurs fortgesetzt. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.285 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 1,3 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Freitag.

An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von FMC mit kräftigen Gewinnen. Grund dürfte ein positiver Analystenkommentar sein. Abschläge gab es zunächst nur bei den Anteilsscheinen von Hellofresh, Zalando und der Deutschen Telekom. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0572 US-Dollar (+0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9459 Euro zu haben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur