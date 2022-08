DAX startet fast unverändert - Kurssprung bei Hellofresh

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Montag fast unverändert in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index wie zum Handelsschluss am Freitag mit rund 13.795 Punkten berechnet. Die Aktien von Hellofresh legten zunächst entgegen dem Trend stark um mehr als fünf Prozent zu.

Das Unternehmen hatte am Morgen neue Geschäftszahlen vorgelegt, die positiv aufgenommen wurden. Auch von Henkel gab es neue Zahlen, die aber weniger gut bei den Anlegern ankamen. Die Papiere des Konsumgüterkonzerns rangierten am Morgen am Ende der Kursliste. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,0234 US-Dollar (-0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9771 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 97,10 US-Dollar. Das waren 1,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Foto: über dts Nachrichtenagentur