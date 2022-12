DAX startet vor Fed-Entscheid im Minus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Mittwoch zunächst Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 14.425 Punkten berechnet. Das entspricht einem Minus von 0,5 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

Mit Spannung wird am Abend der neueste Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) erwartet. Es gilt als sicher, dass die Fed dabei eine weitere Zinserhöhung beschließen wird - möglicherweise aber nur noch um 0,5 Prozentpunkte. An der Spitze der Kursliste standen am Morgen die Aktien von Merck, MTU und der Hannover Rück entgegen dem Trend im Plus. Die größten Abschläge gab es bei den Aktien von Zalando, Symrise und Vonovia. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 28.156 Punkten geschlossen (+0,7 Prozent).

