DAX schließt leicht im Minus nach EZB-Zinsentscheid und Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Am vergangenen Donnerstag endete die Handelssitzung an der deutschen Börse mit einem minimalen Rückgang. Der Dax schloss den Xetra-Handel mit 16.752 Punkten, was einem Minus von 0,1 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages entspricht.

Zu Beginn des Handelstages erreichte der Index ein neues Rekordhoch, gab jedoch nach dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) seine Gewinne wieder ab. Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets kommentierte dazu: “Einige [...] Hier weiterlesen