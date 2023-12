DAX schließt hoch: Neue Höchstwerte erreicht trotz Negativtrend bei Merck-Aktien

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Der Deutsche Aktienindex (DAX) hat am gestrigen Mittwoch zugelegt und einen neuen Höchstwert erreicht. Bei einem Plus von 0,8 Prozent wurde der Index zum Xetra-Handelsschluss mit 16.656 Punkten berechnet.

Ein freundlicher Start in den Handelstag mündete in anhaltende Gewinne für den DAX, der schließlich bei beachtlichen 16.727 Punkten seinen Höhepunkt markierte. In diesem Zusammenhang sprach Marktanalyst Andreas Lipkow von einer interessanten Situation, die sich [...] Hier weiterlesen