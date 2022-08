DAX rutscht tiefer ins Minus - Münchener-Rück-Aktie gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Dienstag nach einem bereits verhaltenen Start bis zum Mittag tiefer ins Minus gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 13.570 Punkten berechnet. Das entspricht einem Abschlag von 0,9 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

Entgegen dem Trend standen die Aktien der Münchener Rück mit Gewinnen an der Spitze der Kursliste. Der Rückversicherer hatte am Morgen neue Geschäftszahlen vorgelegt und sein Jahresziel dabei bestätigt. Die größten Abschläge gab es am Mittag bei den Papieren von Zalando, Hellofresh und Vonovia. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 27.999,96 Punkten geschlossen (-0,88 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmittag stärker. Ein Euro kostete 1,0234 US-Dollar (+0,4 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9771 Euro zu haben.

