DAX live: Eine weitere Woche mit Gewinnen

Der DAX (WKN: 846900) hat den Negativtrend durchbrochen und nach einer Verlustserie von sechs Wochen in Folge wieder einen Gewinn eingefahren. Und dieser konnte sich mit einem Plus von mehr als 500 Punkten bzw. +3,65% mehr als sehen lassen. So gelang dem Börsenbarometer der Sprung zurück über die 15.000-Punkte-Marke. Der Trading-Club bei DAX live durfte sich dank der passgenauen Marktanalyse von Profi-Trader Andreas Bernstein über eine weitere Gewinnwoche freuen.



