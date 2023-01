DAX legt zu - Ölpreis steigt kräftig

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.187 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,4 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Der DAX hat sich am Dienstag langsam, aber kontinuierlich ins Plus gekämpft - unterbrochen durch einen kurzen Kurssprung am Nachmittag.

Hintergrund dazu waren Gerüchte, wonach die Europäische Zentralbank künftig den Leitzins weniger stark anheben will. An der Spitze der Kursliste standen bis kurz vor Handelsschluss die Aktien von Porsche, Henkel und Deutscher Post mit Zuwächsen von je mehr als zwei Prozent. Das Schlusslicht bildeten die Papiere von Zalando mit Verlusten von mehr als drei Prozent. Zuvor war die Aktie von einer Bank heruntergestuft worden. Unterdessen ist Gas am Dienstag teurer geworden. Eine Megawattstunde zur Lieferung im Februar kostete kurz vor Handelsende 59 Euro und damit sechs Prozent mehr als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund 10 bis 12 Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben. Der Ölpreis stieg für seine Verhältnisse deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 86,03 US-Dollar, das waren 1,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,0801 US-Dollar (-0,21 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9261 Euro zu haben.

