DAX legt zu Handelsstart deutlich zu - Öl billiger

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX hat zu Handelsstart am Donnerstagmorgen deutlich zugelegt. Bis 9:30 Uhr kletterte der deutsche Leitindex auf 13.710 Punkte und damit 0,9 Prozent über Vortagesschluss. Freundliche Vorgaben gab es dabei auch aus Asien: Der Nikkei-Index hatte in der Nacht zugelegt und mit einem Stand von 27.932,20 Punkten geschlossen (+0,69 Prozent).

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 96,27 US-Dollar, das waren 51 Cent oder 0,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0187 US-Dollar (+0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9816 Euro zu haben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur