DAX: Das kann sich sehen lassen!

Dank weiterer Kursaufschläge in Höhe von 1,34 Prozent am Freitag konnte der DAX die laufende Woche noch knapp mit einem Plus beenden, welches letztlich bei 0,86 Prozent lag. Damit hat der Index es vermieden, zur sechsten Woche in Folge ein negatives Ergebnis abzuliefern, was der längsten Verlustserie seit Jahrzehnten entsprochen hätte. Nicht einmal während der Finanzkrise 2008 oder beim Platzen… Hier weiterlesen