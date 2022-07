Der DAX ist und bleibt ein Trauerspiel

An anderen Börsen sieht die Entwicklung ganz anders aus. Der amerikanische Leitindex S&P 500 hat sich seit seinem durch die Interneteuphorie ausgelösten 2000er Höchststand mittlerweile deutlich mehr als verdoppelt und auch der Nasdaq Composite, der damalige Blasen-Inbegriff, steht heute in etwa doppelt so hoch wie zu dem damaligen Höchststand. Selbst der japanische Leitindex hat seinen Höchststand aus der Zeit mittlerweile um ca. ein Viertel überboten, obwohl das Land nach geläufiger Meinung seit Anfang der 1990er von einem verlorenen Jahrzehnt ins nächste gestolpert ist.