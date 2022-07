DAX: Das ist noch keine Trendwende!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die laufende Woche scheint es gut mit dem DAX zu meinen. Zwar gab es in den letzten Tagen auch Episoden zu sehen, in welchen die Punktezahlen sichtlich nachließen. Unter dem Strich konnte der deutsche Leitindex sich aber doch in die Höhe bewegen. Am Donnerstag zeigten die Bullen sich besonders gut gelaunt und sorgten bereits im frühen Handel für Aufschläge in… Hier weiterlesen