DAX gibt positive Signale vor dem bevorstehenden Jackson-Hole-Treffen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

In dieser Woche fokussieren die Finanzmärkte sich auf das anstehende Treffen der US-Notenbank in Jackson Hole. Die Teilnehmer des Symposiums könnten richtungsweisende Signale hinsichtlich der globalen Wirtschaftslage sowie den zukünftigen Kurs der US-Geldpolitik abgeben. Der Ausgang dieses hochkarätigen Treffens könnte erhebliche Impulse für die Börsen liefern – es bleibt jedoch ungewiss, ob diese positiv oder negativ sein werden.

Parallel dazu hat ARM, ein britischer Produzent von Mikroprozessoren und Tochtergesellschaft des japanischen Konzerns SoftBank, seine Absichten für einen Börsengang bekanntgegeben. Nach seinem Antrag bei der amerikanischen SEC (Securities and Exchange Commission) geht man davon aus, dass ARM wohl den größten IPO am amerikanischen Aktienmarkt in diesem Kalenderjahr...