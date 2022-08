Im DAX gibt es einige Highlights, trotzdem kaufe ich ihn nicht

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Den DAX kaufen? Zugegebenermaßen dürfte jeder Investor, egal ob passiv oder aktiv, schon einmal darüber nachgedacht haben. Wir neigen aufgrund unserer Home Bias sowieso dazu, das zu kaufen, was wir kennen. Und wenn es nur der Index ist, den wir in den abendlichen Nachrichten mit der Intraday-Performance hören.

Na klar: Auch der DAX hat seine Vorzüge. Allerdings kaufe ich ihn in Summe nicht. Blicken wir auf das Warum, Wieso, Weshalb. Es hängt damit zusammen, dass ich Stock-Picker bin, na klar. Trotzdem ist mir der Gesamtmix nichts attraktiv genug. Oder, sagen wir es so: Einheitlich.

Den DAX kaufen? Es gibt Highlights

Für mich lässt es sich fast nicht leugnen, dass der DAX einige Highlights besitzt. Egal ob ich Dividendenaktien haben möchte, Fresenius als Aristokrat und die beiden Versicherer neben Vonovia als Wohnimmobilienkonzern liefern. Oder aber Growth-Aktien, hier sehe ich vor allem Zalando als spannende Möglichkeit. Es gibt so einige Aktien, die mir durchaus zusagen.

Aber in Summe sind sie stets von anderen Chancen verwässert, die mir nicht so gefallen. Zalando zum Beispiel ist inzwischen eher wieder ein Midcap gemessen am Börsenwert. Das bedeutet, dass die Indexschwergewichte einen deutlich größeren Anteil am Gesamterfolg haben. Growth-Charme? Eher Fehlanzeige.

Auch im Hinblick auf die Dividendenaktien gefällt mir das Gesamtpaket nicht. Zwar sind die DAX-Versicherer vom Volumen nicht ohne. Aber zyklische Autobauer verwässern auch hier den Querschnitt. Das führt dazu, dass das Gesamtkonstrukt in schwierigen Jahren relativ sicher weniger Dividende zahlen dürfte. Zumindest sehe ich das Risiko im Vergleich zu so mancher Einzelinvestition.

Der DAX hat trotz einiger Highlights daher kein klares Profil, das mir zusagt. Weder, was Wachstumsaktien anbelangt, die weiterhin und gemessen am Börsengewicht klar die Minderheit sind. Noch, was eine stabile Dividende im Querschnitt betrifft. Allgemein gilt, dass unser heimischer Leitindex aufgrund seiner 40 verschiedenen Aktien sowieso kaum diversifiziert ist. Auch das ist überdies ein Grund, weshalb ich nicht investieren würde. Oder, warum ich im Zweifel einen anderen Indexfonds eher favorisieren würde.

Einzeln attraktiv, nicht in Summe

Der DAX hat seine Vorzüge und Highlights. Aber sie sind und bleiben für mich eher selektiv interessant. Nicht in Summe und im Querschnitt. Das ist jedenfalls mein primärer Grund, weshalb ich bei unserem heimischen Leitindex eher abgeneigt bleibe.

Generell gilt, dass andere Indizes deutlich breiter und damit attraktiver sind. Insgesamt genügend Gründe, weshalb ich bei dem Konstrukt skeptisch bin. Aber viele einzelne Komponenten befinden sich trotzdem in meinem Depot aufgrund ihrer individuellen Komponenten.

Der Artikel Im DAX gibt es einige Highlights, trotzdem kaufe ich ihn nicht ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Fresenius, Vonovia und Zalando. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Zalando und empfiehlt Fresenius.

Motley Fool Deutschland 2022