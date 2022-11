DAX gibt nach - Öl und Gas auch etwas günstiger

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der DAX nachgegeben. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 14.383 Punkten berechnet, 1,1 Prozent unter Freitagsschluss. Dabei war unter den größten Verlierern ein bunter Branchenmix zu finden, vertreten von Airbus, Infineon, Siemens Energy und Puma, die alle bis kurz vor Handelsende über zwei Prozent nachgaben.

Den mit Abstand größten Abschlag gab es aber beim Chemikalienhändler Brenntag, der zu diesem Zeitpunkt über acht Prozent im Minus war. Brenntag plant in den USA eine milliardenschwere Übernahme und will mit Univar dort seine Position ausbauen - die Anleger sind davon offenbar nicht begeistert. Öl und Gas verbilligten sich am Montag jeweils um etwas über ein Prozent, die europäische Gemeinschaftswährung notierte am Nachmittag dagegen praktisch unverändert. Ein Euro kostete wie am Freitag 1,0380 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9634 Euro zu haben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur