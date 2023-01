DAX dreht am Freitagmittag auf - Gaspreis fällt weiter

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX hat am Freitagmittag nach einem verhaltenen Start aufgedreht. Um 12:30 Uhr stand der Index bei rund 15.170 Punkten und damit 0,2 Prozent über Vortagesschluss. Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 88,80 US-Dollar, das waren 1,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Gas war dagegen im gleichen Umfange günstiger zu haben: Eine Megawattstunde zur Lieferung im Februar kostete 54 Euro und damit 1,5 Prozent weniger als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von rund 9 bis 12 Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben - die Gaspreisbremse würde nicht mehr in Anspruch genommen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,0885 US-Dollar (-0,06 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9187 Euro zu haben.

