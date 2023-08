DAX beendet positive Serie – NVIDIA weiterhin überzeugend

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

es ist erstaunlich, wie schnell sich das Blatt wenden kann: Gestern notierte der DAX den dritten Tag in Folge ohne Verlust. Heute jedoch verzeichnete er ein vergleichsweise hohes Minus von 0,60 Prozent. Das laufende Meeting der führenden US-Notenbanker in Jackson Hole scheint bei Anlegern eine vorsichtige Reaktion ausgelöst zu haben. Es wird davon ausgegangen, dass der Markt auf mögliche Aussagen zur Zinspolitik gespannt wartet. Der Handel am kommenden Freitag verspricht daher Spannung pur. Experten prognostizieren allerdings weiterhin Zurückhaltung seitens der Investoren.

Parallel dazu konnte NVIDIA mit starken Zahlen beeindrucken und die Erwartungen übertreffen. Mit einer Umsatzsteigerung auf 13 Milliarden Dollar im letzten Quartal hat das Unternehmen seine Leistung verdoppelt und einen...