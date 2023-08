DAX auf Aufwärtstrend – Uneinigkeit macht sich breit

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

der DAX hat eine positive Entwicklung verzeichnet, indem er den dritten Tag in Folge ohne jeglichen Verlust abgeschlossen hat. In den ersten Handelsstunden des Tages konnte der deutsche Leitindex einen Gewinn von 0,50 Prozent verbuchen. Dieser Zuwachs verflachte jedoch im Laufe des Handelstags. Zum Ende des heutigen Handelstags lag der DAX nahe Null mit einem leichten Plus von 0,10 Prozent.

Die europäischen Indizes profitierten vom Rentenmarkt. Nach der jüngsten Rallye sind die Renditen der US-Staatsanleihen erneut gesunken, was für Unterstützung sorgte. Eine interessante Beobachtung ist die gestiegene Nachfrage nach Immobilienaktien wie Vonovia unter den Anlegern.

Aktuell gibt es Stimmen verschiedener bekannter Ökonomen, die auf eine mögliche weitere Zinserhöhung hinweisen. Im Mittelpunkt...