DAX am Mittag weiter im Minus - Ölpreis steigt deutlich

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX hat sich am Montag nach einem schwachen Start bis zum Mittag nicht aus dem roten Bereich befreien können. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 14.455 Punkten berechnet und damit 0,5 Prozent unter dem Schlusskurs von Freitag. An der Spitze der Kursliste standen am Mittag die Aktien der Deutschen Bank, von Siemens Energy und von Vonovia entgegen dem Trend im Plus.

Die größten Abschläge gab es bei den Papieren von Bayer, Qiagen und Symrise. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0543 US-Dollar (+0,04 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9485 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 87,52 US-Dollar. Das waren 2,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Foto: über dts Nachrichtenagentur