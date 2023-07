Das DAX-Wunder: Diese Aktie klettert schon seit über 14 Jahren immer weiter aufwärts!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nicht wenige unserer 40 DAX-Werte sind ja durchaus relativ große und bekannte Industrieunternehmen. Doch unterliegen diese teilweise einer gewissen Konjunkturabhängigkeit. Womit viele von ihnen zu einem wohl eher zyklisch zu nennenden Aktienkursverlauf neigen.

Aber der DAX hat auch einige langfristige Erfolgsstorys zu bieten. Eine von diesen ist meiner Ansicht nach beispielsweise die Aktie der Hannover Rück (WKN: 840221). Denn die Papiere befinden sich nun schon über 14 Jahre in einer durchaus beeindruckenden Aufwärtsbewegung.

Eine Performance, die begeistert

Auch die Hannover Rück ist in einem Markt tätig, der sicherlich Schwankungen unterliegt und ein paar Unwägbarkeiten mitbringt. Schließlich kann man im Rückversicherungsgeschäft nie vorhersagen, wie viele Katastrophen oder Großschäden ein Jahr mit sich bringt.

Doch trotz allem hat sich die Hannover-Rück-Aktie in den letzten 14 Jahren hervorragend entwickelt. Gehen wir in der Zeit zurück, dann erreichte sie im Zuge der Finanzkrise mit einem Kurs von 15,70 Euro am 28.10.2008 ihren damaligen Tiefststand.

Nehmen wir den Wert dieses Datums als Ausgangspunkt, dann haben wir es von damals bis heute mit einer begeisterungswürdigen Performance zu tun. Auf ihrem aktuellen Kursniveau von 186,30 Euro (11.07.2023) notieren die Papiere nämlich stolze 1.087 % höher als im Herbst 2008.

Nun gut, könnte man anmerken, wer hat denn 2008 die Aktie zu diesem niedrigen Preis tatsächlich erworben und bis heute gehalten. Vermutlich werden wir kaum einen Privatanleger finden, der dieses Glück hatte. Aber da ich ja irgendeinen Startpunkt auswählen musste, habe ich mich eben für dieses markante Datum entschieden.

Es ging in den vergangenen 14 Jahren mit dem Aktienkurs natürlich auch nicht absolut geradlinig aufwärts. Wir können im Chartverlauf selbstverständlich viele kleine oder auch etwas größere „Dellen“ erkennen. Wobei der größte Dämpfer ja noch gar nicht allzu lange zurückliegt. Viele können sich bestimmt noch erinnern, als die Aktie der Hannover Rück im Zuge des Corona-Ausbruchs Anfang 2020 binnen weniger Tage um über 40 % in die Tiefe rauschte.

Und wie sieht es aktuell aus?

Damit wir uns ein besseres Bild machen können, sollten wir uns eventuell noch ein paar fundamentale Daten anschauen. Dafür werfen wir am besten einmal einen Blick auf die Geschäftsergebnisse des Unternehmens.

Für das Jahr 2022 kann die Hannover Rück hier sogar mit einer neuen Bestmarke glänzen. Der Nettokonzerngewinn war nämlich gegenüber dem Vorjahr um 14,2 % auf den Rekordwert von 1,41 Mrd. Euro angestiegen. Der dazu erwirtschaftete Umsatz betrug allerdings 33,3 Mrd. Euro.

Womit der Rückversicherer nur eine Nettomarge von 4,23 % ausweisen kann. Diese bewegt sich damit aber nur leicht unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre (4,69 %).

Eine gute Nachricht gibt es von den Experten von MarketScreener. Denn laut deren Schätzungen sollen nicht nur im laufenden Geschäftsjahr, sondern auch 2024 und 2025 weitere Rekordmarken sowohl beim Umsatz als auch beim Nettogewinn erreicht werden. Ihre prognostizierten Werte für 2025 liegen hier bei 37,9 Mrd. Euro für den Umsatz und beim Nettogewinn wird ein Ergebnis von 2,2 Mrd. Euro vorausgesagt.

Beim aktuellen Kurs weist die Aktie der Hannover Rück in Bezug auf den erwarteten Gewinn für 2023 derzeit ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 12,7 auf. Als Dividendenrendite lässt sich aktuell übrigens ein Wert von 2,68 % errechnen.

Und gerade für Dividendenliebhaber könnten die Papiere durchaus interessant erscheinen. Auch wenn die Hannover Rück zwar nicht mit regelmäßigen Dividendenanhebungen aufwarten kann, so erhielten die Investoren in diesem Jahr eine fast doppelt so hohe Ausschüttung als noch vor zehn Jahren.

Fazit

Bei der Aktie der Hannover Rück haben wir es also mit einem DAX-Wert zu tun, der schon längere Zeit eine intakte Aufwärtsbewegung aufweist. Des Weiteren konnte man für das letzte Jahr sehr gute Geschäftsergebnisse abliefern und es besteht auch in den nächsten Jahren die Aussicht auf weitere Bestmarken.

Zusätzlich haben wir es meines Erachtens nicht mit einer Überbewertung zu tun und man kann aufgrund der guten Aussichten wohl auch mit einer weiter steigenden Dividende rechnen. In meinen Augen macht dies alles die Aktie der Hannover Rück damit ganz eindeutig zu einem top soliden Titel in unserem DAX.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2023