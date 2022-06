DAX: Wie weit trägt die Hoffnung?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX macht zu Beginn der neuen Woche genau da weiter, wo er am Freitag aufgehört hatte. Das bedeutet, dass die Anleger sich über weitere Kursgewinne freuen können, und die fallen nicht zu knapp aus. Am Vormittag konnte bereits ein Plus von 1,39 Prozent für den deutschen Leitindex verbucht werden, welcher sich damit auf respektable 13.300 Punkte schwingen konnte. Noch… Hier weiterlesen