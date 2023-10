DAX-Überblick: Zurück im Erholungsmodus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach einem schwachen Wochenbeginn hat der DAX (WKN: 846900) am Dienstag wieder zurück in die Spur gefunden. Trotz der anhaltenden Kämpfe im Nahen Osten gewann das größte deutsche Börsenbarometer fast 300 Punkte hinzu und ging knapp +2% fester mit 15.423 Punkten aus dem Handel. Auch von der Wall Street kamen positive Impulse.

Am Morgen zeichnete sich bereits ein positiver Handelstag ab, da die deutschen Standardwerte deutlich höher in den Tag starteten und das dabei entstandene Gap in der Folge auch ...





