DAX-Überblick: Widerstand voraus

Der DAX (WKN: 846900) arbeitet sich weiter nach oben. Nach dem zögerlichen Wochenstart legte das größte deutsche Börsenbarometer am Mittwoch fast 60 Punkte zu und ging um +0,36% höher mit 15.957 Punkten aus dem Handel. Im Tagesverlauf kratzte der Index bereits an der 16.000-Punkte-Marke. Erneut kamen von den US-Börsen vor dem Feiertag am Donnerstag positive Impulse.

Am Morgen zeichnete sich ein bereits ein freundlicher Handelstag ab. Die deutschen Standardwerte starteten gut 60 Punkte höher in den ...





