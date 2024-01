DAX-Überblick: Weiter in Rekordhoch-Nähe

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX (WKN: 846900) hat sich am Donnerstag trotz zwischenzeitlicher Abgaben sehr stabil gezeigt und nach dem EZB-Entscheid etwas höher geschlossen. Das größte deutsche Börsenbarometer legte 17 Punkte zu und ging +0,1% fester mit 16.906 Punkten aus dem Handel. Die großen US-Indizes tendierten ebenfalls höher.

Die deutschen Standardwerte starteten etwas tiefer in den Tag und orientierten sich in der ersten Tageshälfte zunächst weiter gen Süden. Das Tagestief wurde am frühen Nachmittag kurz vor dem ...





