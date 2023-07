DAX-Überblick: US-Zinsentscheid im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX (WKN: 846900) hat am Mittwoch leichte Verluste hinnehmen müssen. Im Vorfeld des Zinsentscheids in den USA gab es zum Handelsende ein Minus von -0,49% auf 16.131 Punkte. Erwartungsgemäß hielten sich Anleger vor den Notenbankentscheidungen von Fed und EZB mit größeren Engagements zurück.

Während es am Montag und am Dienstag trotz der Kaufzurückhaltung noch zu einem leichten Plus reichte, gab es nun wieder einen Kursrückgang. Fast den gesamten Tag über behielten die Bären die Oberhand. Nur kurz ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.