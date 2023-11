DAX-Überblick: Spät ins Plus gedreht

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach dem mauen Wochenstart hat der DAX (WKN: 846900) am Dienstag wieder leicht zulegen können. Trotz zwischenzeitlicher Abgaben drehte das größte deutsche Börsenbarometer am Ende des Tages doch noch ins Plus und ging +0,16% höher mit 15.992 Punkten aus dem Handel. Der Index profitierte dabei von guten Vorgaben aus New York, die für Gewinne im späten Handel sorgten.

Am Morgen zeichnete sich noch ein schwacher Handelstag ab. Die deutschen Standardwerte starteten wie schon am Montag schwächer in den Tag ...





