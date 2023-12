DAX-Überblick: Rückenwind aus den USA

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX hat zur Mitte der Woche etwas an Fahrt verloren. Vor dem Fed-Entscheid am Abend agierten Anleger sehr zurückhaltend. Das größte deutsche Börsenbarometer beendete den Handel -0,15% tiefer mit 16.766 Punkten. Auch die US-Indizes zeigten sich bis zum Handelsschluss in Deutschland zunächst kaum verändert. Im späten Handel zog die US-Börse dann aber kräftig an.

Am Morgen eröffneten die deutschen Standardwerte oberhalb der 16.800-Punkte-Marke in den Tag und stiegen im frühen Handel bis auf 16.836 Punkten. Damit schob sich der Index bis auf ...





