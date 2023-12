DAX-Überblick: Kleines Plus in ruhigem Handel

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX (WKN: 846900) hat sich nach der langen Weihnachtspause mit einem leichten Gewinn zurückgemeldet. Zum Handelsende notierte das größte deutsche Börsenbarometer +0,21% höher bei 16.742 Punkten. Auch an der Wall Street zeigt die Kurve weiter nach oben.

Am Morgen präsentierten sich die deutschen Standardwerte etwas fester und starten gut 20 Punkte höher in den Tag. Das entstandene Gap wurde bereits in den ersten Handelsminuten geschlossen, als der DAX sein Tagestief bei 16.697 Punkten ...





