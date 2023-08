DAX-Überblick: Die Hoffnung kehrt zurück

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX (WKN: 846900) setzt seinen Erholungsschwung fort. Nach den moderaten Gewinnen vom Mittwoch legte das größte deutsche Börsenbarometer am Donnerstag mehr als 140 Punkte zu und beendete den Handel +0,91% höher bei 15.996 Punkten. Auch von der Wall Street kamen positive Impulse.

Bereits am Morgen versprühten die Anleger bei deutschen Standardwerte Kauflaune und diese starteten höher in den Tag. Das Gap wurde im Tagesverlauf auch nicht mehr in vollem Umfang geschlossen. Im frühen Handel gelang der ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.