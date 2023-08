DAX-Überblick: Hängepartie setzt sich fort

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX (WKN: 846900) hat sich am Mittwoch nach den Verlusten vom Vortag wieder etwas stabilisiert. Am Ende des Tages sprang in einem ruhigen Handel aber nur ein leichter Gewinn heraus. Das größte deutsche Börsenbarometer legte gut 20 Punkte zu und ging +0,14% höher mit 15.789 Punkten aus dem Handel. Damit blieb der Index den zweiten Tag in Folge unterhalb von 15.800 Punkten.

Die deutschen Standardwerte starteten tiefer in den Tag und markierten gleich zur Eröffnung ihr Tagestief bei 15.725 Punkten. ...





