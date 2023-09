DAX-Überblick: Die Bullen werden zurückgeschlagen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX (WKN: 846900) hat am Montag nicht an den Gewinn aus der Vorwoche anknüpfen können. Zum Auftakt in die neue Handelswoche büßte das größte deutsche Börsenbarometer zeitweise rund 200 Punkte ein und ging -1,05% tiefer mit 15.727 Punkten aus dem Handel. Die positive Stimmung nach dem EZB-Entscheid scheint schon wieder verpufft.

Bereits am Morgen zeichnete sich ein schwacher Handelstag ab. Dabei wirkten noch die schwachen Vorgaben von der Wall Street vom letzten Freitag nach. Die deutschen ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.