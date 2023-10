DAX-Überblick: Auf der Suche nach Stabilität

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach einer leichten Stabilisierung am Mittwoch ist der DAX (WKN: 846900) am Donnerstag schon wieder ins Minus gerutscht. Das größte deutsche Börsenbarometer büßte letztlich knapp 30 Punkte ein und ging -0,2% schwächer mit 15.070 Punkten aus dem Handel. An der Wall Street verpuffte die Erholung vom Mittwoch.

Am Morgen zeigte sich der deutsche Leitindex zunächst etwas freundlicher und startete oberhalb des Schlusskurses vom Mittwoch in den Tag. Das dabei entstandene Gap wurde aber bereits nach wenigen ...





