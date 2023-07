DAX-Überblick: Anleger meiden das Risiko

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX (WKN: 846900) ist am Dienstag ohne große Veränderungen geblieben, zum Handelsende stand ein leichtes Plus von +0,13% auf 16.211 Punkte. Auch wenn sich Anleger vor dem Fed-Entscheid am Mittwoch mit größeren Engagements zurückhielten, bleibt die zuletzt positive Tendenz bestehen. Seit dem 3-Monats-Tief von Anfang Juli notiert das größte deutsche Börsenbarometer mit +4,6% im Plus.

Wie schon zu Beginn der Woche mieden Anleger das Risiko, der DAX bewegte sich in einer sehr engen Handelsspanne von ...





