DAX-Überblick: Anleger hoffen wieder

Nach dem jüngsten Negativlauf mit fünf Verlusttagen am Stück hat der DAX (WKN: 846900) am Donnerstag mal wieder einen Tagesgewinn eingefahren und ein wichtiges Lebenszeichen gesendet. Das größte deutsche Börsenbarometer legte mehr als 100 Punkte zu und ging +0,7% fester mit 15.323 Punkten aus dem Handel. Am Markt wurden die Inflationsdaten für den September positiv aufgenommen. Auch die Wall Street stabilisierte sich.

Bereits am Morgen zeichnete sich ein etwas freundlicherer Handel ab als zuletzt, da ...





