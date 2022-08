DAX: Schwerer Rückschlag für die Bullen - Bayer und Porsche SE im Fokus!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Der der deutsche Leitindex DAX weitet zum Start in die neue Woche seine Verluste aus. In welche Richtung es gehen würde, daran bestand bereits in den frühen Morgenstunden kein Zweifel. Das wichtigste Börsenbarometer in Deutschland startete unterhalb des Schlusskurses vom Freitag in den Handel und konnte das Gap im Laufe des Tages auch nicht mehr schließen. Zum Handelsende notiert der… Hier weiterlesen