DAX: Die Freude währte nicht lange!

Im morgendlichen Handel machte sich am DAX noch vorsichtige Hoffnung breit. Nach schweren Verlusten am Vortag konnten wieder leichte Erholungen beobachtet werden. Zunächst verbesserte der deutsche Leitindex sich um rund 0,5 Prozent. Auch wenn damit die Verlust der letzten Tage nicht einmal annähernd ausgeglichen werden konnten, so machten sich doch schnell Hoffnungen breit, dass der Tiefpunkt überwunden sein könnte. Die… Hier weiterlesen