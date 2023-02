DAX-FLASH: Wenig Bewegung zum Handelsstart

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Mittwoch kaum verändert ins Rennen gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart etwa zehn Punkte höher auf 15 390 Punkte. Auf Wochensicht liegt der Dax rund ein halbes Prozent im Plus.

Nach wechselhaftem Start war es am Abend an der Wall Street nach dem europäischen Handelsende wieder etwas besser gelaufen. Vor allem Technologiewerte drehten zurück ins Plus. Die US-Inflationsdaten hätten insgesamt den restriktiven geldpolitischen Kurs der US-Notenbank bestätigt, hieß es bei der Credit Suisse. Die Experten rechnen erst nach zwei weiteren kleinen Leitzinserhöhungen bis Mai mit einer Pause. An Asiens Börsen dominierten am Morgen die Verlierer./ag/stk