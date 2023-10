DAX-FLASH: Wenig Bewegung nach Erholungswoche

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Ende einer insgesamt recht starken Woche zeichnet sich im Dax am Freitag zunächst wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 15 405 Punkte.

Mit bisher über einem Prozent Kurserholung haben die Anleger die neue Gewaltspirale im Nahen Osten bisher gut weggesteckt. Im Bereich seiner 200-Tage-Linien - Gradmesser für den längerfristigen Trend - tut sich der Dax nun aber schwer.

An der Wall Street kam es nach dem europäischen Handelsende zu Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Erholung. Argumente hierfür lieferte der ins Stocken geratene Inflationsrückgang. Auch in Asien dominierten am Morgen die Verkäufer./ag/stk