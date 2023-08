DAX-FLASH: Verluste - Wochengewinne wieder verpufft

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben am Freitag trotz des Erholungsversuchs tags zuvor vorsichtig. Der Dax kommt damit zunächst nicht über seine exponentielle 50-Tage-Linie, die sich jüngst zum Widerstand entwickelt hatte. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitag zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent tiefer auf 15 931...