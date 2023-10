DAX-FLASH: Verluste - Marke von 15 000 Punkten wackelt weiter

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax kämpft am Freitag weiter um die Marke von 15 000 Punkten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent tiefer auf 14 965 Punkte. Tags zuvor war der Dax zeitweise bis auf 14 984 Punkte abgerutscht, hatte sich dann aber wieder etwas gefangen. Nun zeichnet sich aber auch ein Test des Monatstiefs bei 14 948 Punkten ab. Dies war gleichzeitig der tiefste Stand seit Ende März.

Die Aktien in Asien setzten am Morgen den schwachen Trend der Wall Street fort. Gleichzeitig bleiben Öl- und Goldpreise hoch. Im Fokus bleibt die besorgniserregende Lage in Nahost./ag/stk