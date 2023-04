DAX-FLASH: US-Inflationsdaten könnten Schwung in die Kurse bringen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zur Wochenmitte deutet sich für den deutschen Aktienhandel ein ruhiger Auftakt an. Der Dax , der am Vortag ein weiteres Jahreshoch verpasst hatte, dürften dem Broker IG zufolge zum Xetra-Handelsbeginn auf der Stelle treten. Auf dem Weg nach oben dürfte das Jahreshoch aus der vergangenen Woche bei 15 737 Zählern die nächste Anlaufmarke sein; auf dem Weg nach unten ortet die Bank HSBC bei 15 425 Punkten eine Unterstützung für den Index.

Am frühen Nachmittag (14.30 Uhr) könnte allerdings Bewegung in die Kurse kommen. Dann werden in den Vereinigten Staaten die Verbraucherpreise im März veröffentlicht. Von diesen dürften sich die Marktteilnehmer Aufschluss darüber erhoffen, wie viele Zinserhöhungen noch kommen werden, schrieben die Marktstrategen der Commerzbank. Bei der Kerninflationsrate deute sich nach den Rückgängen der vergangenen Monate nun ein erneuter Anstieg an./bek/zb