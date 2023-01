DAX-FLASH: Starker Start mit Wochenhoch erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Konsolidierung wird der Dax am Donnerstag klar im Plus erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex knapp zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,7 Prozent höher auf 15 183 Punkte. Damit rückt der vor einer Woche bei 15 269 Punkten erreichte Höchststand seit Februar 2022 wieder in den Fokus.

Mit einem starken Handelsende hatte es der Dow Jones Industrial am Vorabend minimal ins Plus geschafft. Die Technologiewerte der Nasdaq holten deutliche Verluste immerhin großteils auf. Tesla kletterten nachbörslich nach Zahlen fast 6 Prozent. In Hongkong gab es am Morgen dann deutliche Kursgewinne. Konsumausgaben und Tourismusdaten zeigten, dass die Erholung Fahrt aufnehme, hieß es./ag/stk