DAX-FLASH: Stabilisierungsversuch - Geopolitik sorgt aber weiter für Nervosität

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Kursrutsch auf ein Tief seit Mitte März zeichnet sich für den Dax am Montagmorgen ein Stabilisierungsversuch ab. Der Broker IG taxierte den Index rund zwei Stunden vor der Eröffnung auf 14 811 Punkten und damit 0,1 Prozent im Plus. Allerdings bleibt die Stimmung der Investoren angeschlagen. Der Konflikt zwischen Israel und der Hamas sorge weiter für Gesprächsstoff, denn ein Ende der Gewalt zeichne sich trotz diplomatischer Bemühungen nicht ab, schrieben die Experten der Landesbank Helaba in einem Morgenkommentar.

Hinzu kommen die weiter hohen Renditen am US-Anleihemarkt. Gerade die Rendite für richtungsweisende zehnjährige Staatspapiere beeinflusst die Bewertungen am Aktienmarkt spürbar, wie Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management erklärt. Sollte die Rendite noch weiter steigen, könnten Aktien weiter unter Druck geraten. Denn: je höher der Zins, desto höher fallen die Abschläge auf künftig erwartete Gewinne und Finanzmittelzuflüsse (Cashflows) von Unternehmen aus, wenn diese auf ihren aktuellen Wert diskontiert werden.

In diesem Umfeld ist laut den Helaba-Experten für den Dax die Marke von 14 800 Punkten wichtig. Sollte diese Unterstützung nachhaltig unterschritten werden, drohe ein Rückschlag bis zum März-Tief bei 14 458 Punkten./mis/jha/