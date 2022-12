DAX-FLASH: Stabil nach Einbruch - Verfall könnte über Wochenausklang entscheiden

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei ernüchternden Notenbanktreffen dürfte kurz vor dem Wochenende am deutschen Markt nach oben nicht viel gehen. Immerhin könnten sich die am Vortag arg unter die Räder gekommenen Kurse am Freitag stabilisieren. So taxierte der Broker IG den Leitindex Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start moderat im Plus bei gut 14 000 Punkten. Für die zu Ende gehenden Börsenwoche zeichnet sich aber ein Verlust von 2,6 Prozent ab.

Die Ankündigung weiterer deutlicher Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank hatte Europas Börsen am Donnerstag heftige Kursverluste eingebrockt. Der Dax hatte die Abgaben am Nachmittag immer mehr ausgeweitet und nur knapp über dem Tagestief geschlossen. Er beendete den Handel knapp unter 14 000 Zählern auf dem tiefsten Stand seit mehr als einem Monat. Zuvor hatte bereits die US-Notenbank mit ihrem Zinsausblick enttäuscht.

Vor dem Wochenende könnten nun taktische Impulse das Aktiengeschäft dominieren. Denn am Mittag laufen Terminkontrakte und Optionen auf den Dax und den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 aus. Zu diesem sogenannten großen Verfallstermin versuchen die Investoren, die Index-Kurse in eine für sie günstige Richtung zu bewegen. Der Handel ist somit oftmals erratisch, die Bewegungen sind fundamental nicht zu erklären./bek/jha/